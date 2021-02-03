«طقس الأربعاء»: 5 مناطق سعودية تتأثر بأمطار رعدية ورياح

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس الغد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة ليلًا على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئيًا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل والجوف.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية، جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر (على مضيق باب المندب)، فيما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ ساعة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة الموج متوسط.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في المملكة غدًا الأربعاء، بالدرجة المئوية: