بالصور.. أمير الشمالية يتفقد تجهيزات قوات حرس الحدود بـ«العويقيلة»

تفقَّد الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية، قطاع حرس الحدود بمحافظة العويقيلة، ضمن جولة تفقدية يقوم بها في المحافظة.

وكان في استقبال الأمير، قائدُ حرس الحدود بالمنطقة اللواء الركن محمد علي الزهراني، وعدد من المسؤولين؛ حيث أطلع على إيجاز عن مهام حرس الحدود بالمنطقة، وشاهد نماذج من التجهيزات والعربات والكاميرات الحرارية والآليات الحديثة والمتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة لحرس الحدود بما يمكنهم من القيام بواجبهم البطولي في حماية الوطن على أكمل وجه.

ونقل أمير المنطقة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان «ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع»، إلى منسوبي قطاع حرس الحدود بالمحافظة، منوهًا بالدعم والرعاية التي يحظى بها القطاع من القيادة الحكيمة، بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومشيدا بجهود رجال حرس الحدود في خدمة الوطن، معربًا عن اعتزازه وفخره بما شاهده من الأعمال والمنجزات التي حققها ضباط وأفراد حرس الحدود وجهودهم في حماية حدود المملكة.

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