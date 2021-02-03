استشاري طوارئ: عودة منع التجوُّل وارد للحد من تزايد إصابات كورونا

قال استشاري طب الأسرة والطوارئ الدكتور أحمد الغامدي، «إنَّ عدد حالات الإصابة بكورونا يرتفع في المملكة، محذرًا (بحسب الإخبارية)، من ارتفاع الحالات لمرحلة معينة قد تترتب عليه العودة إلى منع التجول ومنع التجمعات؛ لتقليل فرصة انتشار الفيروس».

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي: «نسجل أرقامًا مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، مستشهدًا بمظاهر تستوجب التعامل معها بجدية».

وتابع متحدث الصحة: «لا تجامل على حساب صحتك.. نسجل أرقامًا مرتفعة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، وقد رصدنا مظاهر يجب أن نتعامل معها بجدية؛ للحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية، التزامنا هو طوق النجاة للخروج من هذه الأزمة والوصول إلى الأمان الصحي بإذن الله».

يأتي هذا بعد أن أعلنت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» في المملكة 368639 حالة، من بينها 2146 إصابة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، فيما يوجد بينها 375 حالة حرجة.

اقرأ أيضا:

وزير الصحة يحذر من الموجة الثانية لكورونا: الأمر خطير وقد نضطر إلى إجراءات مشددة