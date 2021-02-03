السعودية اليوم / مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة يوجه المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية



الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

وجه مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء في المنظومة والمصانع العاملة بضرورة استمرار الالتزام واتباع التعليمات المتعلقة بجائحة

وأكد المركز على جميع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والتعديني بضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً "للبروتوكولات" المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان استمرارية الأعمال لما تمثله من أهمية كبيرة في ضمان توفر الإنتاج الوطني تحت أي ظروف طارئة، مشدداً على أنه سيواصل العمل مع شركائه من جهات المنظومة، والقطاعات ذات العلاقة لدعم استمرارية الأعمال في جميع المصانع، وبخاصة القطاعات التي أثبتت المراحل السابقة أهميتها كقطاعات الأغذية والأدوية، والمستلزمات الطبية وسلاسل إمدادها.

ودعا مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء من المصانع إلى التواصل مع إدارة المركز في حال وجود أي استفسارات أو ملحوظات لديهم عبر جميع قنوات التواصل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر الاتصال على الرقم 199001، أو حساب خدمة التواصل على منصة تويتر

يذكر أن "مركز الأزمات والطوارئ" الذي اُعتُمِد مؤخراً من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، هو بمثابة الجهة المنسقة والمتابعة لتنفيذ الالتزامات والوقاية من المخاطر وضمان استمرارية الأعمال بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية.

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الرياض 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسوجه مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء في المنظومة والمصانع العاملة بضرورة استمرار الالتزام واتباع التعليمات المتعلقة بجائحة كورونا والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن استمرارية خطوط الإنتاج وتجنب المخالفات، مؤكداً رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية لزيادة الالتزام بالتعليمات الصادرة في جوانب السلامة والصحة العامة.وأكد المركز على جميع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والتعديني بضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقاً "للبروتوكولات" المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان استمرارية الأعمال لما تمثله من أهمية كبيرة في ضمان توفر الإنتاج الوطني تحت أي ظروف طارئة، مشدداً على أنه سيواصل العمل مع شركائه من جهات المنظومة، والقطاعات ذات العلاقة لدعم استمرارية الأعمال في جميع المصانع، وبخاصة القطاعات التي أثبتت المراحل السابقة أهميتها كقطاعات الأغذية والأدوية، والمستلزمات الطبية وسلاسل إمدادها.ودعا مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء من المصانع إلى التواصل مع إدارة المركز في حال وجود أي استفسارات أو ملحوظات لديهم عبر جميع قنوات التواصل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر الاتصال على الرقم 199001، أو حساب خدمة التواصل على منصة تويتر [email protected] يذكر أن "مركز الأزمات والطوارئ" الذي اُعتُمِد مؤخراً من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، هو بمثابة الجهة المنسقة والمتابعة لتنفيذ الالتزامات والوقاية من المخاطر وضمان استمرارية الأعمال بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية.// انتهى //00:40ت م0234

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة يوجه المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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