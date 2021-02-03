السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 125,735 إصابة مؤكدة و 1,876 حالة وفاة بكورونا



واشنطن 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 125,735 إصابة مؤكدة و 1,876 حالة وفاة بفيروس

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 26,160,210 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 441,831 وفاةً.

// انتهى //

00:27ت م

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واشنطن 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 125,735 إصابة مؤكدة و 1,876 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 26,160,210 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 441,831 وفاةً.// انتهى //00:27ت م0232

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