السعودية اليوم / تونس تسجل 91 حالة وفاة بفيروس كورونا



تونس 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت تونس 1367 إصابة جديدة بفيروس

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 211412 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6893 حالةً.

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تونس 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت تونس 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 91 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 211412 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6893 حالةً.// انتهى //00:02ت م0226

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