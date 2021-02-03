السعودية اليوم / اليونان تسجل 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحوّر



أثينا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت اليونان اليوم 206 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وكالة الأنباء اليونانية إلى أن 205 من الحالات المصابة جاءت إيجابية للسلالة الجديدة القادمة من بريطانيا وحالة واحدة من جنوب أفريقيا.

// انتهى //

23:29ت م

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أثينا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت اليونان اليوم 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحوّر.وأشارت وكالة الأنباء اليونانية إلى أن 205 من الحالات المصابة جاءت إيجابية للسلالة الجديدة القادمة من بريطانيا وحالة واحدة من جنوب أفريقيا.// انتهى //23:29ت م0224

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