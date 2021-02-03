السعودية اليوم / إسبانيا تحظر السفر من جنوب أفريقيا والبرازيل



مدريد 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

فرضت إسبانيا حظر السفر إليها مؤقتا من جنوب أفريقيا والبرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالات فيروس

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو أن الحظر المفروض على القادمين من البلدين يبدأ تنفيذه ابتداءً من غد الأربعاء وسيظل سارياً لمدة أسبوعين.

// انتهى //

23:27ت م

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مدريد 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسفرضت إسبانيا حظر السفر إليها مؤقتا من جنوب أفريقيا والبرازيل في محاولة لمنع انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة الأكثر ضراوة ونشراً للعدوى والمكتشفة هناك.وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو أن الحظر المفروض على القادمين من البلدين يبدأ تنفيذه ابتداءً من غد الأربعاء وسيظل سارياً لمدة أسبوعين.// انتهى //23:27ت م0223

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