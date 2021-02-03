

سكاكا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خلال جولة رقابية ميدانية اليوم، على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية للحد من انتشار

وشملت الجولة العديد من المنشآت التجارية، جرى خلالها التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية، وضبط 12 مخالفة وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المقيمين، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".

// انتهى//

23:19ت م

0220



سكاكا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسوقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان خلال جولة رقابية ميدانية اليوم، على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) في عدد من المولات والأسواق والمحال التجارية والمطاعم و"الكافيهات".وشملت الجولة العديد من المنشآت التجارية، جرى خلالها التأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية، وضبط 12 مخالفة وتطبيق العقوبات النظامية دون تهاون بحق المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المقيمين، مع التأكيد على تحميل وتحديث تطبيق "توكلنا".// انتهى//23:19ت م0220

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين الجوف يقف ميدانيا على الالتزام بالتدابير الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.