شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ بمنظومة الصناعة» يوجّه المصانع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه مركز الأزمات والطوارئ بمنظومة الصناعة والثروة المعدنية جميع الشركاء في المنظومة والمصانع العاملة بضرورة استمرار الالتزام واتباع التعليمات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن استمرارية خطوط الإنتاج وتجنب المخالفات

وأكد أهمية رفع مستوى الجاهزية والتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية لزيادة الالتزام بالتعليمات الصادرة في جوانب السلامة والصحة العامة.

وشدد المركز على جميع المنشآت العاملة في القطاع الصناعي والتعديني ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وفقًا "للبروتوكولات" المعتمدة من الجهات المختصة، وذلك لضمان استمرارية الأعمال لما تمثله من أهمية في ضمان توفر الإنتاج الوطني تحت أي ظروف طارئة.