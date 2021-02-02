شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق «متهور» عرضّ حياة الآخرين للخطر بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى المرور القبض على قائد مركبة تجاوز السرعة القانونية معرضًا حياة الآخرين للخطر على طريق الملك عبدالله الفرعي بجدة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

جاء ذلك في استجابة سريعة لأحد المغردين عبر "تويتر" بعدما كتب قائلا: "الشاحنتين هذي يوم الاثنين الساعه 11 بالليل الموافق 1-2-2021 مع طريق الملك عبدالله الفرعي بجدة, متجاوزين السرعه القانونية يتسابقون ويسقطون على بعضهم معرضين السيارات والبشر للخطر".