الملكية الفكرية تحجب أكثر من 300 موقع مخالف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي لـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية، محمد بن عبدالله الحسن، أن الهيئة مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها.

جهود الملكية الفكرية:

وأعلن الحسن، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن الملكية الفكرية حجبت حتى الآن أكثر من 300 موقع، والعمل مستمر لتطبيق النظام بحق كل المخالفين لنظام حقوق المؤلف.

11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية:

وضبطت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع الأمن العام، 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية شملت الإلكترونيات، وبرامج الحاسب الآلي، والتسجيلات الصوتية والمصنفات المطبوعة (خدمات الطالب).

جاء ذلك في عدد من الحملات التي تم القيام بها في شهر يناير الحالي، والتي استهدفت عددًا من مناطق المملكة بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية والتي تأتي استمرارًا لجهود المملكة في حماية الحقوق وإنفاذها.

