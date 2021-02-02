الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

الراجحي للعاملين في القطاعين العام والخاص: لا تتهاونوا في الإجراءات الاحترازية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، جميع العاملين في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في ذلك.

وقال الوزير في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: إن ذلك لسلامة العاملين في القطاع العام والخاص وحمايةً للمجتمع.

كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (271) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (360110) حالات.

عدد الحالات النشطة:

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (2146) حالة، من بينها (375) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (368639) حالة، توفي منهم (6383) حالة.

