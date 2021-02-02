القبض على قائد مركبة في جدة تجاوز السرعة وعرض حياة المارة للخطر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - جدة

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تفاعل المرور مع بلاغ بشأن شاحنتين تجاوزا السرعة القانونية على طريق الملك عبدالله الفرعي في جدة، معرضين السيارات والمارة للخطر.

إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية:

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وفي وقت سابق، شدد المرور على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار.

نصائح للقيادة في الغبار:

وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة: إن هناك بعض النصائح لقيادة آمنة أثناء الغبار، منها ترك مسافة كافية وتجنب السرعة، مع التأكد من عمل جميع أنوار المركبة، وعدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

ونصح المرور السعودي أيضًا بإغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، واستخدام إشارات التنبيه (الفلاشر) عند الضرورة.

