ترامب متهم بالخيانة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قدم مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، موجزًا قبل محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، وذلك بعد أحداث اقتحام الكونجرس.

واستعرض النواب المسؤولون عن ملف التهم التي قدموها لمجلس الشيوخ، الحججَ التي سيقدمونها ضد الرئيس السابق في المحاكمة، والمقرر أن تبدأ خلال أسبوع واحد.

اتهامات لـ ترامب بالخيانة:

وجاء في الموجز، أن ترامب خان قسم المنصب الذي كان يشغله، وحرض حشودًا عنيفة لمهاجمة مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة خلال الجلسة المشتركة، مما أعاق تأكيد الكونجرس للرئيس جو بايدن كفائز في الانتخابات.

واتهموا الرئيس السابق بتعريض حياة أعضاء الكونجرس للخطر والأمن القومي أيضًا، مشيرين إلى أن ما قام به ترامب كفيل بمنعه من تسلم أي منصب فدرالي في المستقبل.

شنق مايك!

واستشهد جيمي راسكين أحد النواب المسؤولين عن الملف، بما قاله مقتحمو الكونجرس عن أن الرئيس السابق أرسلهم وأنهم يريدون “شنق مايك” في إشارة إلى نائب الرئيس مايك بنس، الذي رفض وقتها الانصياع لترامب وعدم المصادقة على نتائج الانتخابات باعتباره رئيس مجلس الشيوخ.

وقال راسكين: إن الانتخابات وحدها غير كافية لصد الانتهاكات المستقبلية لديمقراطية الولايات المتحدة، وإنه يجب قطع الطريق على ترامب وأي شخص يمكن أن يقتدي به في المستقبل.

