إدارة بايدن تقرر توزيع لقاحات كورونا على الصيدليات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

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قررت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توزيع لقاحات كورونا على الصيدليات ليحصل عليها الأمريكيون مباشرة.

لقاحات كورونا في أمريكا:

وكان الرئيس جو بايدن قد تعهد بأنه ستكون هناك لقاحات كافية لـ300 مليون أمريكي بحلول نهاية الصيف، وعند هذا الموعد ستعود الحياة إلى طبيعتها على حد قوله، لكن هذا التصريح ينطوي على مخاطرة محفوفة بالمخاطر، بحسب تقرير شبكة الـ CNN الأمريكية.

وقال التقرير: يضع الرئيس موعدًا لعودة ما يشبه الحياة الطبيعية دون ضمان قدرته على تحقيق ذلك، وإذا نجح فسيُذكر ذلك باعتباره نقطة تحول رئيسية في الوباء، لكن إذا فشل، فإن مصداقية رئاسته الجديدة ستتعرض لضربة خطيرة، ولن يقف التأثير على إطالة الأزمة إلى الخريف والشتاء فحسب، بل سيعيق أيضًا برنامجه الطموح بشأن قضايا رئيسية أخرى.

توحيد الجهود:

وتابع: في استعراض للسلطة الرئاسية بعد ستة أيام من ولايته، سعى بايدن إلى تحفيز عمل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية لتوحيد الجهود، وفي الوقت نفسه أعلن شراء 200 مليون جرعة أخرى من اللقاحات، لكن من جهة أخرى، يتوقع العلماء أنه بحلول وصول هذه الجرعات ستكون الولايات المتحدة قد فقدت نصف مليون شخص في الشهر المقبل.

