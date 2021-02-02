“الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” طرق الاستعلام عن الرقم التأميني

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رابط إلكتروني للحصول على الرقم التأميني للأفراد وتأتي تلك الخدمة وفق خطة الدولة لتحويل مؤسساتها في التحول الرقمي، وقد وفرت الهيئة على الأفراد الكثير من الوقت والجهد ومنع الازدحام في التوقيت الحالي وانتشار فيروس كورنا المستجد.

كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني

حيث يمكن لكافة الأشخاص الحصول على رقمهم التأميني، عن طريق تسجيل دخولهم عبر الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية، كما يستطيع الموظف استيفاء جميع الخطوات اللازمة للقيام بعملية التأمين الخاص بهم وقد تحصل على رقمك عن طريق الإنترنت.

كما يمكن للفرد طباعة برنت التأمين له في أي وقت حسبما يريد دون الحاجة للذهاب لمكتب التأمين الذي يقرب لمحل إقامته، والجدير بالذكر بأن لكافة الأشخاص رقم تأميني لهم، منذ ميلادهم وصولا لبلوغ السن القانوني والخروج للمعاش وكل فرد له رقم متعلق به يختلف عن غيره.

لينك وإجراءات طباعة رقمك التأميني

يستطيع الفرد الحصول على رقمه التأميني عن طريق قيامه بالأتي:

سجل دخولك على الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية. يجب أن تكب الرقم القومي الخاص بك والذي يتكون من أربعة عشر رقم بصورة غير خاطئة. اكتب اسم الأم بالعربية، وقم بالضغط على الخانة الخاصة بأنك ليس روبوت. أنقر على الأيقونة الخاصة بتقديم وإرسال طلبك.

كما يمكن للفرد أن يحصل على الرقم التأميني عن طريق الاتصال بالخط الساخن التالي 16217 وبذلك تكون الهيئة يسرت هذا الأمر على جميع المواطنين.