شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة: «انقلاب» يتسبب في وفاة و3 إصابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تسببت حادثة انقلاب في عقبة الملك فهد بالباحة في وفاة مواطن عشريني وإصابة 3 شبان آخرين.

وأوضح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة السادسة والثلث من مساء الليلة، يفيد بسقوط سيارة في منحدر شديد بعقبة الملك فهد بالباحة وانقلابها.

وأضاف: «تم إرسال الفرق الإسعافية لمباشرة الحادثة واتضح وقوع حالة وفاة و3 إصابات بليغة، وتم نقل الحالات لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر».