شكرا لقرائتكم خبر ملتقى علمي يرفد تحسين خدمات ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس (عن بعد) الملتقى العلمي الـ20 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة عبر منصة افتراضية، تحت شعار «تحسين التجربة في رحلة الضيف»، ويسهم الملتقى من خلال جلساته في دعم قرارات تحسين خدمة ضيوف الرحمن، كما يهدف لعرض نتائج الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمقومات الارتقاء بتجربة رحلة الحاج والمعتمر، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات في إدارة الحشود للاستفادة منها وتعميمها، مع إيجاد قنوات تواصل فعالة بين الأطراف المعنية والقطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن.

ويتضمن الملتقى في يومه الثاني جلسة وزارية حول قصة نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة وأثرها في رحلة الحج والعمرة، يشارك فيها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ويديرها رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب، كما يتناول الملتقى على مدار يومين ثلاثة محاور.

3محاور للملتقى:

الأول حول تحسين وتطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر الخدمات والمرافق المقدمة في منظومة الحج والعمرة والزيارة

تفعيل دور الأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي يشارك

فيها ضيوف الرحمن مثل:

الرحلات والتسوق

الفعاليات التوعوية والترفيهية

الثاني يناقش الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية

لزيادة الناتج المحلي مع

ترشيد الاستهلاك

دراسة الحد من التلوث ودعم أفكار الطاقة النظيفة

الثالث يتناول دراسات زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق والبنى التحتية، من خلال زيادة المساحات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

ستناقش المحاور عبر

15 جلسة علمية

38 موضوعا حول تحسين تجربة الحاج والمعتمر والزائر تتضمن

أوراقا علمية ومقترحات بحثية تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة

تهدف لتيسير المناسك وتطويع الخدمات الذكية لضيوف الرحمن