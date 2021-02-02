ملتقى علمي يرفد تحسين خدمات ضيوف الرحمن

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ويتضمن الملتقى في يومه الثاني جلسة وزارية حول قصة نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة وأثرها في رحلة الحج والعمرة، يشارك فيها وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ويديرها رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي آل مذهب، كما يتناول الملتقى على مدار يومين ثلاثة محاور.3محاور للملتقى:
الأول حول تحسين وتطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر الخدمات والمرافق المقدمة في منظومة الحج والعمرة والزيارة
تفعيل دور الأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي يشارك
فيها ضيوف الرحمن مثل:
الرحلات والتسوق
الفعاليات التوعوية والترفيهية
الثاني يناقش الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية
لزيادة الناتج المحلي مع
ترشيد الاستهلاك
دراسة الحد من التلوث ودعم أفكار الطاقة النظيفة
الثالث يتناول دراسات زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق والبنى التحتية، من خلال زيادة المساحات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
ستناقش المحاور عبر
15 جلسة علمية
38 موضوعا حول تحسين تجربة الحاج والمعتمر والزائر تتضمن
أوراقا علمية ومقترحات بحثية تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة
تهدف لتيسير المناسك وتطويع الخدمات الذكية لضيوف الرحمن
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