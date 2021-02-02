شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أمانة الرياض تداهم مساكن العمالة للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء حملة ميدانية مشتركة على مساكن العمالة للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية، وذلك في نطاق بلدية الشمال، ووجهت ملاك تلك المساكن بضرورة معالجة الملاحظات في مهلة لا تتجاوز 48 ساعة.

أظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة أمانة الرياض لمساكن العمالة بمشاركة جهات حكومية وأمنية.

وبين المقطع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المخزنة داخل مساكن العمالة، والتي تفتقد لأدنى معايير الاشتراطات الصحية.