شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عدد كبير من المواطنين يحضرون مناسبة دعاهم فيها مسن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو، حضور عدد ضخم من المواطنين إحدى المناسبات التي دعاهم فيها مواطن مسن، رغم من تحذير وزارة الصحة من التجمعات التي تتسبب في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا

وبدا في الفيديو، ترحيب المواطن المسن، الذي كان يجلس على كرسي متحرك، بعددٍ كبيرٍ من المواطنين في المناسبة التي دعاهم إليها، حيث ظهر معظم الحضور لم يرتدوا الكمامة للوقاية من الفيروس.

وجاء هذا في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد -19″، بأكثر من 200% خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لتصريحات رسمية من الصحة، التي شددت على ضرورة التباعد الاجتماعي.