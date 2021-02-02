شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "استشاري" يكشف عن العودة إلى حظر التجول في هذه الحالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الاستشاري والمساعد في طب الأسرة أحمد الغامدي أنه من المتوقع العودة إلى حظر التجول في حال استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا.

وقال خلال مداخلة له على قناة الإخبارية: " زيادة الحالات في هذه المرحلة خطير للغاية وإذا تكرر الانتشار ليس من المستبعد أن نعود للحظر ونقلل من التجمعات مما يقلل من فرصة انتشار هذا المرض".

وكانت وزارة الصحة سجلت اليوم أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في المملكة لأول مرة منذ أكثر من شهرين.