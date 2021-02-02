شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ يتحدث عن عقوبات صارمة لمخالفي الإجراءات الاحترازية بهيئة الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ:" ترفيهنا آمن ولكن العقوبات صارمة للمخالفين ".

وأضاف تركي آل الشيخ:" تم التنبيه بتشديد المراقبة على الأنشطة الترفيهية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية المذكورة في الأدلة الإرشادية التي أطلقتها ‎هيئة الترفيه ".

وشددت هيئة الترفيه على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين والإيقاف الفوري للنشاط الترفيهي.

وتضمن الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية، بروتوكولات تشمل مدن الملاهي، مراكز الترفيه، الفعاليات الترفيهية، العروض الحية في المطاعم والمقاهي.