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«ديوان المظالم» يوجه 3 نصائح للوقاية من كورونا: «واجب وطني»

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الرياض - محمد عبدالله - الإجراءات الاحترازية تحافظ على الصحة العامة..

شدد ديوان المظالم على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس ، وذلك للمحافظة على الصحة العامة.

وقال الحساب الرسمي لديوان المظالم عبر موقع «تويتر»: «التزم بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتك وصحة الآخرين»، مضيفًا: «التزامك بالإجراءات الاحترازية وعي وواجب وطني».

ووجه 3 نصائح للمحافظة على الصحة العامة جاءت كالآتي:

-    احرص على ارتداء الكمامة.

-    اترك مسافة آمنة.

-    اغسل يديك جيدًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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