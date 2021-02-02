«ديوان المظالم» يوجه 3 نصائح للوقاية من كورونا: «واجب وطني»

شدد ديوان المظالم على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك للمحافظة على الصحة العامة.

وقال الحساب الرسمي لديوان المظالم عبر موقع «تويتر»: «التزم بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتك وصحة الآخرين»، مضيفًا: «التزامك بالإجراءات الاحترازية وعي وواجب وطني».

ووجه 3 نصائح للمحافظة على الصحة العامة جاءت كالآتي:

- احرص على ارتداء الكمامة.

- اترك مسافة آمنة.

- اغسل يديك جيدًا.

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