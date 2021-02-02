«ديوان المظالم» يوجه 3 نصائح للوقاية من كورونا: «واجب وطني»

الرياض - محمد عبدالله - الإجراءات الاحترازية تحافظ على الصحة العامة..
شدد ديوان المظالم على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك للمحافظة على الصحة العامة.
وقال الحساب الرسمي لديوان المظالم عبر موقع «تويتر»: «التزم بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتك وصحة الآخرين»، مضيفًا: «التزامك بالإجراءات الاحترازية وعي وواجب وطني».
ووجه 3 نصائح للمحافظة على الصحة العامة جاءت كالآتي:
- احرص على ارتداء الكمامة.
- اترك مسافة آمنة.
- اغسل يديك جيدًا.
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