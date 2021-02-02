بالصور.. انقلاب سيارة من منحدر بالباحة.. ومصرع وإصابة 4 أشخاص

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني لـ«عاجل»، أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا عن وقوع حادث سقوط سيارة وانقلابها من منحدر شديد بعقبة الملك فهد بالباحة.

وأضاف الزهراني أن وقت تلقي بلاغ الحادث مساء اليوم الثلاثاء، بعقبة الملك فهد بالقرب من نفق 17، وتم توجيه فرقتين إسعافيتن للموقع وعند وصول الفرق تم إسعاف ثلاث إصابات مع وجود وحالة وفاة في الموقع وتم نقل المصابين لمستشفى الملك فهد بالباحة عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر بالمنطقة.

وتابع الزهراني: إن الحادث تمت مباشرته ميدانيًا من قبل مدير عام الفرع بمنطقة الباحة خالد محمد الغامدي والفرق الإسعافيه وتم نقل الحالات المصابة للمستشفى.

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