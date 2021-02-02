وزير السياحة يوجّه بتشديد الرقابة على المنشآت: إجراءات كورونا ضرورة

وجَّه وزير السياحة أحمد الخطيب، بتنفيذ جولات رقابية مشددة على المنشآت السياحية، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحدِّ من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى عدم التهاون مع المنشآت المخالفة.

وقال أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «حرصًا على سلامتكم، وجّهنا الزملاء في وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية».

وأضاف: «وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ونؤكد أننا لن نتهاون مطلقًا مع المنشآت المخالفة، في سبيل حماية المجتمع من هذا الوباء».

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تحدِّد آلية التبليغ عن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المنشآت الصحية