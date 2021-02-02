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وزير السياحة يوجّه بتشديد الرقابة على المنشآت: إجراءات كورونا ضرورة

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الرياض - محمد عبدالله - للحد من انتشار الفيروس..

وجَّه وزير السياحة أحمد الخطيب، بتنفيذ جولات رقابية مشددة على المنشآت السياحية، وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحدِّ من انتشار فيروس ، مشيرًا إلى عدم التهاون مع المنشآت المخالفة.

وقال أحمد الخطيب عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «حرصًا على سلامتكم، وجّهنا الزملاء في وزارة السياحة بالاستمرار في تنفيذ الجولات الرقابية المشددة، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت السياحية».

وأضاف: «وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ونؤكد أننا لن نتهاون مطلقًا مع المنشآت المخالفة، في سبيل حماية المجتمع من هذا الوباء».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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