تعليق دخول القادمين للسعودية من 20 دولة مؤقتًا.. والداخلية: استثناء 3 فئات وعائلاتها

قررت المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول المملكة للقادمين من 20 دولة (باستثناء المواطنين، الدبلوماسيين، والممارسين الصحيين وعائلاتهم)، مؤقتًا، وتشمل قائمة الدول التي أعلنتها وزارة الداخلية: الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب إفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان.

ويشمل القرار- بحسب وزارة الداخلية- القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة، ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وفيما نوهت وزارة الداخلية بأنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري، فقد قال مصدر مسؤول في الوزارة إن هذا القرار جاء في ضوء البيان الصادر بتاريخ 13 يناير الماضي، بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد ( COVID 19 )، وأنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة.