«عطاء».. إعلان اسم الحالة المطرية المرتقبة على عدة مناطق سعودية

أقرَّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في ‫السعودية‬ «‫تسميات‬»، ‏تسمية الحالة المطرية المرتقبة باسم ‫عطاء‬، وهي حالة مطرية متوقع أن تبدأ (فعليًا) الخميس، وربما تستمر حتى مساء السبت، ونطاق تأثيرها المتوقع يشمل ‏تبوك، والحدود الشمالية‬، الجوف، ‫المدينة، ‫حائل، ‫القصيم‬، ‫مكة‬، الباحة‬، عسير، وشمالي منطقتي ‫الرياض‬ و‫الشرقية.

‏وتجدر الإشارة إلى أنَّ ذروة حالة‫ عطاء‬ المتوقّع سيكون يوم الخميس، كما متوقّع أن تكون غزارة الحالة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك‬ على وجه التحديد.

اقرأ أيضًا:

المناطق المتأثرة بـ«الأمطار» المرتقبة خلال ساعات