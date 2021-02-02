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«عطاء».. إعلان اسم الحالة المطرية المرتقبة على عدة مناطق سعودية

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الرياض - محمد عبدالله - تبدأ الخميس وتستمر للسبت..

أقرَّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في ‫‬ «‫تسميات‬»، ‏تسمية الحالة المطرية المرتقبة باسم ‫عطاء‬، وهي حالة مطرية متوقع أن تبدأ (فعليًا) الخميس، وربما تستمر حتى مساء السبت، ونطاق تأثيرها المتوقع يشمل ‏تبوك، والحدود الشمالية‬، الجوف، ‫المدينة، ‫حائل، ‫القصيم‬، ‫مكة‬، الباحة‬، عسير، وشمالي منطقتي ‫الرياض‬ و‫الشرقية.

‏وتجدر الإشارة إلى أنَّ ذروة حالة‫ عطاء‬ المتوقّع سيكون يوم الخميس، كما متوقّع أن تكون غزارة الحالة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك‬ على وجه التحديد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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