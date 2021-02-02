«عطاء».. إعلان اسم الحالة المطرية المرتقبة على عدة مناطق سعودية

الرياض - محمد عبدالله - تبدأ الخميس وتستمر للسبت..
أقرَّت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية «تسميات»، تسمية الحالة المطرية المرتقبة باسم عطاء، وهي حالة مطرية متوقع أن تبدأ (فعليًا) الخميس، وربما تستمر حتى مساء السبت، ونطاق تأثيرها المتوقع يشمل تبوك، والحدود الشمالية، الجوف، المدينة، حائل، القصيم، مكة، الباحة، عسير، وشمالي منطقتي الرياض والشرقية.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ ذروة حالة عطاء المتوقّع سيكون يوم الخميس، كما متوقّع أن تكون غزارة الحالة على أجزاء واسعة من منطقة تبوك على وجه التحديد.
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