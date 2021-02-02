رسميًا.. تغريم المنشآت المتعاملة بـ«الفواتير اليدوية» بعد 4 ديسمبر

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إنَّ الفواتير المكتوبة بخطّ اليد بعد تاريخ 4 ديسمبر 2021م لا تعتبر فواتير إلكترونية، وتعرض المنشأة للغرامات حسب لائحة الفوترة الإلكترونية.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يعني أن الفواتير المكتوبة باليد لن تقبل بعد دخول الفوترة الإلكترونية حيِّز التنفيذ، وستتعرض المنشأة التي لا تلتزم بذلك للغرامات ويمكن الإبلاغ عنها وقت الإلزام حال عدم تطبيقها للنظام في 4 ديسمبر 2021م.

ووفق «الزكاة والدخل»، فإن الفاتورة الإلكترونية فاتورة يتم إصدارها وحفظها وتعديلها بصيغة إلكترونية منظَّمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية.

وشرحت الهيئة، بأنه بعد التاريخ المشار إليه (4 ديسمبر 2021م) سيُعد استمرار صاحب المنشأة التجارية المسجل في ضريبة القيمة المضافة في كتابة الفواتير بخط اليد وحفظ الفواتير في سجلات مكتبية، عدم التزام من المنشأة بالفوترة الإلكترونية.

وتابعت: تعد المنشأة بعد 4 ديسمبر من العام الجاري ملتزمة بالفوترة الإلكترونية، في حال قيام صاحبها المسجل في ضريبة القيمة المضافة بإصدار وحفظ الفواتير عبر نظام إلكتروني.

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