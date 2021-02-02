مزاد علني لبيع بضائع بميناء جدة.. و«الجمارك» تعلن الشروط

أعلنت هيئة الجمارك السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوَّعة بميناء جدة الإسلامي، وذلك يوم الثلاثاء بعد المقبل 4/7/1442 هـ الموافق 16/02/2021، عقب صلاة العصر.

وشاركت هيئة الجمارك، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، "إنفوجراف" موضحة فيه مواعيد وضوابط التسجيل بالمزاد مرفقًا بتغريدة جاء فيها "تعلن الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع برسم "الصادر- الوارد" في جمرك ميناء جدة الإسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة."

وحدّدت الجمارك، الضوابط والاشتراطات التي يتعيّن على الراغبين الدخول والتسجيل في المزاد التقيد بها وتتمثل في :

- دفع مبلغ تأمين إلزامي 50000 ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي.

- إخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمرك.

- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع.

- على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال 5 أيام للبضائع برسم الوارد و20 يومًا للبضائع برسم الصادر وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثَمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حسب توجيهات وزارة الصحة.

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