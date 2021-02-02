منسوبو غرفة مكة يثمنون إبداعات الفيصل بمختلف المجالات

رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، بمناسبة اختيار سموه شخصية مؤتمر الإيسيسكو الدولي.

قوة البصيرة

أشاد كعكي بما يتميز به الأمير خالد الفيصل من سجايا وإبداع، والإتيان بكل أمر جديد في أي مجال من مجالات العلوم أو الثقافة أو الفنون أو الاقتصاد أو الحياة بصفة عامة، خاصة أن له في العلم سطوة تامة مع الفهم الثاقب وتنوع التجارب الوثيقة والحدس الصائب والدراية الكافية وقوة البصيرة والنفاذ الفكري، وسداد الرأي، وأضاف أن الفيصل رمز الوطنية الصادقة‬ ‫بحس الانتماء إلى دوت الخليج والولاء وتحقيق الطموحات، والنفع للوطن ومصلحة المواطن والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والتفاعل والبناء والإنجاز، وكذلك المحافظة على مكتسبات وثروات دوت الخليج.

عبارات بليغة

تطرق كعكي إلى أن الفيصل ممن أجاد التعريف بالمعاني الحقيقية عن الثقافة بمقوماتها ورموزها، وذلك من خلال رسم قوافي الشعر، الذي أبدع من خلاله بقوة المعاني وسهولة الفكرة ونقاء اللفظ فيعبر عن آرائه بكلمات مختصرة وبعبارات واضحة وبليغة.

إضافة إلى كونه يبني الفكر والأدب والثقافة العربية الأصيلة، ويحارب التعصب بفكر ثاقب نير ورؤية قوية نحو التوازن والشفافية والاعتدال، مشيرا إلى أن الأمير خالد الفيصل مسؤول يختلف كثيرا عن غيره من المسؤولين؛ لكونه مؤسس رؤية فكرية ومنجز ثقافي، وحامل لواء التجديد الثقافي والفكري بكافة أشكاله ومضامينه.

الأفكار الإبداعية

قدم نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نايف مشعل الزايدي خالص التهاني لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، وقال إن الفيصل يهتم بشباب الأعمال اهتماما كبيرا، ويسعى دوما إلى تفعيل الاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتزويد شباب الأعمال من الجنسين بخبرات وثقافات العمل، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لدعم أنشطتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، وحثهم على الانخراط في الأنشطة الاقتصادية، مع توفير الخدمات المتميزة لهم بالتعاون مع الجهات الداعمة، إضافة إلى توجيه شباب الأعمال نحو الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف قطاعات الأعمال، وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير ودعم الأفكار الإبداعية والاستثمارية لهم بما يعزز فرص النجاح لديهم، مع استمرار تجديد تلك الخدمات بما يتوافق مع احتياجات الواقع الاقتصادي المحلي والدولي.

مناقب متعددة

أعرب نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مروان شعبان، عن أصدق التهاني والتبريكات لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بهذه المناسبة، منوها بمناقبه الثقافية المتعددة وعلى مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أنه أول من نادى بضرورة العمل على أن تكون مدينة مكة المكرمة عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال السعي إلى توفير وتسهيل الفرص الاستثمارية أمام رجال وسيدات الأعمال بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان على حد سواء، ويحث دائما وأبدا على التشارك مع القطاع الحكومي لدفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل التنموي المنشود، ويدعو كذلك إلى أهمية تنظيم منتديات استثمارية إسلامية تستضيفها الغرفة التجارية بمكة المكرمة على أن تحمل شعار «استثمر في مكة المكرمة».