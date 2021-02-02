اللواء الزايدي جهود رائدة للفيصل في خدمة اللغة العربية

أساس الهوية
وقال الزايدي، إن الأمير خالد الفيصل ممن حمل وما زال يحمل الاستشعار بمسؤوليته الجمة تجاه لغة الضاد ولغة القرآن الكريم اللغة العربية، والتي يعتبرها لغة أصيلة وراقية تتسم بالعراقة، ويحرص على الحفاظ عليها ويوصي كل عربي ومسلم بالحفاظ عليها، ويدافع عنها دفاعا متواصلا لكونها أساس الهوية الإسلامية والعربية، كي لا تكون من اللغات أو الهويات المحكوم عليها بالانقراض، والفيصل ذو همة يسابق الإنجازات الرائعة في مسيرته الطويلة الحافلة بالركض والعمل وراء كل ما يضيف بعدا زاخرا وزاهرا بالبناء والعمل والأمل، وصاحب الخطط والتنفيذ الجاد في خطوات لا تعرف التراجع أو التردد.
تحديات القرن
أضاف أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل يهدف دائما وأبدا إلى تأهيل اللغة العربية والإسهام في تطويرها وتعلمها، وذلك للاستجابة لتحديات القرن الواحد والعشرين، وإعداد مستخدمين لمواكبة متطلبات اللغة العربية على مستوى التواصل السليم، والتفكير الإبداعي والنقد الخلاق.
مسؤولية مشتركة
أشار الزايدي إلى أن الأمير خالد الفيصل يبذل الغالي والنفيس من الجهود لخدمة اللغة العربية، ويرى ذلك واجبا قوميا عاما ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول العربيّة والجهات الحكومية والمنظمات الأهليّة والأفراد، وجامعة الدول العربيّة، والمجامع اللغويّة، ومراكز الدراسات والأبحاث، والجامعات، وكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وجميع وسائل الإعلام.
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