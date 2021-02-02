رسوم الـ350 ريالا تستفز موظفي المطار

استنكر موظفون القطاعات الخاصة والعاملة في الصالة «1» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فرض قرار تحديد رسوم المواقف الخارجية للمركبات بـ150 ريالا و350 ريالا للمواقف المتعددة الطوابق، مطالبين مساواتهم بزملائهم في الهيئة العامة للطيران المدني والقطاعات الحكومية، بعدم فرض أي رسوم عليهم.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع إحدى الشركات المشغلة لمواقف المركبات بالمطار صالة «1» الجهات المستحقة للوقوف، والعاملة في الصالة إلى 3 فئات، وهم: موظفو «الهيئة العامة للطيران المدني والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص»، وتم وضع آلية للوقوف بتوزيع هذه الفئات إلى قسمين: موظفو الهيئة والقطاعات الحكومية العاملة بالصالة، ويحق لهم استخدام المواقف الخارجية دون أي رسوم مالية، ومن يرغب بالوقوف في متعددة الطوابق يسدد 150 ريالا شهريًا، أما القسم الثاني، فهم جميع القطاعات الخاصة والعاملة في الصالة، وتم تحديد المواقف الخارجية بـ150 ريالا و350 ريالا للمواقف المتعددة الطوابق.