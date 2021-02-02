كانت الهيئة العامة للطيران المدني، وبالتعاون مع إحدى الشركات المشغلة لمواقف المركبات بالمطار صالة «1» الجهات المستحقة للوقوف، والعاملة في الصالة إلى 3 فئات، وهم: موظفو «الهيئة العامة للطيران المدني والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص»، وتم وضع آلية للوقوف بتوزيع هذه الفئات إلى قسمين: موظفو الهيئة والقطاعات الحكومية العاملة بالصالة، ويحق لهم استخدام المواقف الخارجية دون أي رسوم مالية، ومن يرغب بالوقوف في متعددة الطوابق يسدد 150 ريالا شهريًا، أما القسم الثاني، فهم جميع القطاعات الخاصة والعاملة في الصالة، وتم تحديد المواقف الخارجية بـ150 ريالا و350 ريالا للمواقف المتعددة الطوابق.
كانت هذه تفاصيل خبر رسوم الـ350 ريالا تستفز موظفي المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.