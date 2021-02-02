18 عقد اعتماد برامجي

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد» وجامعة الملك خالد، عقود اعتماد برامجي لـ18 برنامجا أكاديميا بالجامعة، وذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، ورئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي. وأوضح رئيس الهيئة أن هذه البرامج ستمر على مدار عام كامل- مدة التعاقد- بعدد من الإجراءات ضمن مراحل إجراء الدارسة التقويمية لها، حيث تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الدراسة ومتطلباتها، ومن ثم تسليم وثائق البرنامج من قبل الجامعة، ليقوم مركز اعتماد بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها، تمهيدًا لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم.



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