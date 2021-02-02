ضبط 9 أطنان من الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عددا من بائعي الحطب المحلي المخالفين لنظام البيئة في منطقة الرياض، وبلغ عدد المخالفين 17 مخالفا، والمضبوطات أكثر من 9 أطنان من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض.

ويتم حاليا استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة، واعتبرت القوات الخاصة أن الاحتطاب هدر للموارد الطبيعية، ونوهت إلى أن الاحتطاب قضى على أشجار طبيعية يمتد عمرها إلى عشرات الأعوام لهذا تعتبر أن الأشجار من أهم عناصر المنظومة البيئية للمحافظة عليها من أجل بيئة متوازنة.

نقل الحطب في يناير

55 مخالفا - 12 طنا

37 مركبة محملة بالحطب

27 مواطنا و10 مقيمين

12 طنا معدة للبيع في مدينة الرياض

2.3 طن في مدينة الرياض

70 طنا شرق الرياض

52 طنا من الحطب بمختلف المناطق

الإجمالي 148.3 طن

مخالفات بيئية

9

مخالفين

6

آليات