إعفاء طواقم اليخوت الأجنبية من رخصة القيادة السعودية

وجهت الهيئة العامة للموانئ مديري عموم الموانئ وجميع الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة بالموانئ بتسهيل إجراءات تأشيرات وعمل ربابنة وطواقم البحارة على يخوت النزهة البحرية والوحدات الزائرة في المملكة، وعدم اشتراط وجود رخصة قيادة سعودية لربابنة اليخوت الأجنبية.

إجراءات التأشيرات

جاء في نص تعميم للهيئة العامة للموانئ بأنه إشارة إلى التوصيات الصادرة عن الجهات المعنية لتسهيل إجراءات تأشيرات وعمل ربابنة وطواقم البحارة على اليخوت ووحدات النزهة الزائرة في المملكة، والمتضمنة الاستمرار بالعمل على اعتماد الرخص الدولية الممنوحة لطواقم البحارة وفق ما هو معمول به حاليا من قبل حرس الحدود وعدم اشتراط وجود رخصة قيادة سعودية لربابنة اليخوت الأجنبية، مع إمكانية إصدار تأشيرات عمل مؤقتة من قبل الوكيل الملاحي لليخت الترفيهي لإتاحة العمل للربابنة وطواقم البحارة، وفيما يخص العاملين التابعين للمنشآت التجارية السعودية أو الوكلاء الملاحين المسجلين في المملكة، يتطلب إصدار تأشيرات للعاملين التابعين لهم سواء دائمة أو مؤقتة أسوة ببقية المنشآت التجارية السعودية.

ترخيص ملاحي

أوضحت الهيئة العامة للموانئ أنه يتم تعليق عبارة (غير مصرح للعمل) في تأشيرة الزيارة لطواقم البحارة والربابنة العاملين على متن اليخوت السعودية أو الأجنبية والصادر لها ترخيص ملاحي ساري المفعول من الهيئة، ويتم السماح لهم من قبل حرس الحدود والجهات المختصة الأخرى بالإبحار في المياه الإقليمية السعودية والتنقل بين مرافئ وموانئ المملكة، وذلك خلال مدة سريان التأشيرة وبصفة مؤقتة حتى مغادرتهم أراضي المملكة.

من توصيات عمل الربابنة والطواقم

اعتماد الرخص الدولية الممنوحة لطواقم البحارة

عدم اشتراط وجود رخصة قيادة سعودية للربابنة

إمكانية إصدار تأشيرات عمل مؤقتة

تعليق عبارة «غير مصرح للعمل» في تأشيرة الزيارة

السماح بالإبحار في المياه الإقليمية السعودية والتنقل بين المرافئ