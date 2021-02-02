الفيصل بنيان في خدمة لغة القرآن

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ابن محفوظ: الفيصل مدرسة فكرية وسجل ناصع
أكد رجل الأعمال الشيخ مرعي بن مبارك بن محفوظ، أن اختيار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل...
منسوبو غرفة مكة يثمنون إبداعات الفيصل بمختلف المجالات
رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمستشار خادم الحرمين...
مشعل الزايدي: شخصية استثنائية في وطن العطاء
قال الشيخ مشعل سرور الزايدي، إن الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي أحد المهتمين باللغة العربية والمبادر فعليا بإنشاء...
اللواء الزايدي جهود رائدة للفيصل في خدمة اللغة العربية
أكد اللواء يحيى بن سرور الزايدي، أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل...
ضبط 9 أطنان من الحطب المحلي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عددا من بائعي الحطب المحلي المخالفين لنظام البيئة في منطقة الرياض، وبلغ عدد المخالفين 17 مخالفا،...
إعفاء طواقم اليخوت الأجنبية من رخصة القيادة السعودية
وجهت الهيئة العامة للموانئ مديري عموم الموانئ وجميع الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة بالموانئ بتسهيل إجراءات تأشيرات...
رسوم الـ350 ريالا تستفز موظفي المطار
استنكر موظفون القطاعات الخاصة والعاملة في الصالة «1» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فرض قرار تحديد رسوم المواقف الخارجية...
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