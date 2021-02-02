الفيصل بنيان في خدمة لغة القرآن

ابن محفوظ: الفيصل مدرسة فكرية وسجل ناصع أكد رجل الأعمال الشيخ مرعي بن مبارك بن محفوظ، أن اختيار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل... مكة المكرمة : أحمد الجهني مكة المكرمة : أحمد الجهني 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ

منسوبو غرفة مكة يثمنون إبداعات الفيصل بمختلف المجالات رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمستشار خادم الحرمين... مكة المكرمة : مصلح الفرحان مكة المكرمة : مصلح الفرحان 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ

مشعل الزايدي: شخصية استثنائية في وطن العطاء قال الشيخ مشعل سرور الزايدي، إن الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي أحد المهتمين باللغة العربية والمبادر فعليا بإنشاء... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ

اللواء الزايدي جهود رائدة للفيصل في خدمة اللغة العربية أكد اللواء يحيى بن سرور الزايدي، أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل... مكة المكرمة : مصلح الفرحان مكة المكرمة : مصلح الفرحان 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ

ضبط 9 أطنان من الحطب المحلي ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، عددا من بائعي الحطب المحلي المخالفين لنظام البيئة في منطقة الرياض، وبلغ عدد المخالفين 17 مخالفا،... جدة : يمن لقمان جدة : يمن لقمان 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ

إعفاء طواقم اليخوت الأجنبية من رخصة القيادة السعودية وجهت الهيئة العامة للموانئ مديري عموم الموانئ وجميع الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة بالموانئ بتسهيل إجراءات تأشيرات... الرياض : سليمان العنزي الرياض : سليمان العنزي 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ

رسوم الـ350 ريالا تستفز موظفي المطار استنكر موظفون القطاعات الخاصة والعاملة في الصالة «1» بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، فرض قرار تحديد رسوم المواقف الخارجية... مكة الكرمة: أحمد الجهني مكة الكرمة: أحمد الجهني 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ 20 | جمادى الآخرة 1442 هـ

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