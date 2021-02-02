ندوة عن خدمة المعتمرين والزائرين خلال الجائحة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، يفتتح أمير المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، الأحد المقبل، ندوة عن بعد بعنوان «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا ». يلقي، خلال هذه الندوة، رئيس شؤون الحرمين، عبدالرحمن السديس، كلمة بعنوان «جهود الرئاسة في تمكين المعتمرين والزائرين من أداء المناسك وسط منظومة متكاملة من الخدمات». كما سيلقي وزير الصحة، توفيق الربيعة، كلمة بعنوان «الخدمات الصحية في الحرمين.. عناية فائقة ورعاية كريمة». أما كلمة وزير الحج والعمرة، محمد بنتن، فعنوانها «التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية ودورها في تسهيل العمرة والزيارة». تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على ما قدمته حكومة المملكة خلال جائحة كورونا، من جهود لخدمة المعتمرين والزائرين، والمحافظة على سلامتهم.



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