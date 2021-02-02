تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والصحيين وعائلاتهم

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى البيان الصادر في تاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021 بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة « كورونا المستجد» (COVID-19)، ووفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية ، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على الفيروس، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا القادمين من: الأرجنتين، والإمارات العربية المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.

ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ«14» يوما السابقة لطلب دخول المملكة. ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها، أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ«14» يوما السابقة لعودتهم إلى المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

ونوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك بدءا من الـ9 من مساء الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021.