تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والصحيين وعائلاتهم

ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ«14» يوما السابقة لطلب دخول المملكة. ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها، أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ«14» يوما السابقة لعودتهم إلى المملكة، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.
ونوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك بدءا من الـ9 من مساء الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021.
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