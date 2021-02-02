وطالب أمير المنطقة الجهات المعنية بتكثيف الأعمال الميدانية، وفرض العقوبات المقررة نظامًا ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية، والعمّالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.
وتضمن توجيه سموه إلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها، خلال الأسبوعين الحالي والقادم، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين «بارقة»، وندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة رياضية، ومسيرة الدراجات النارية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الفعاليات والمهرجانات بنجران للحد من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.