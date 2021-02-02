تعليق الفعاليات والمهرجانات بنجران للحد من كورونا

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، بتعليق جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة، بدءًا بتعليق مجلسه الأسبوعي «الإثنينية»، وذلك اعتبارًا من اليوم. ويأتي هذا التوجيه لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمنطقة.

وطالب أمير المنطقة الجهات المعنية بتكثيف الأعمال الميدانية، وفرض العقوبات المقررة نظامًا ضد مخالفي الإجراءات المتعلقة بالتجمعات العائلية، وغير العائلية، والعمّالية، والمناسبات الاجتماعية، والمتسوقين والعاملين في المحال التجارية، ومنشآت القطاع الخاص.

وتضمن توجيه سموه إلغاء 21 فعالية جرت جدولة إقامتها، خلال الأسبوعين الحالي والقادم، أبرزها المهرجان الوطني للحمضيات والاستثمار الزراعي، مهرجان سواعد وطن، مهرجان شرورة التراثي، مهرجان سباق الهجن، ومعرض النحاتين، ومعرض الفن التشكيلي للمكفوفين «بارقة»، وندوات ومحاضرات إعلامية وتاريخية، وبطولة رياضية، ومسيرة الدراجات النارية.