

روما 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.

// انتهى //

22:55ت م

0219



روما 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 499 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 2,570,608 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 89,344 وفاةً.// انتهى //22:55ت م0219

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 9660 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.