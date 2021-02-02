السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 190 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ليبلغ 50923 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 586 وفاةً.

// انتهى //

22:45ت م

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لوكسمبورغ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ليبلغ 50923 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 586 وفاةً.// انتهى //22:45ت م0215

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