السعودية اليوم / النمسا تسجل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا



فيينا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت النمسا 1241 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 416763 إصابةً، في حين استقر عدد إجمالي الوفيات عند 7847 وفاةً.

// انتهى //

22:38ت م

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فيينا 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت النمسا 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ولم تسجل أي حالات وفاة.وأشارت وزارة الصحة النمساوية في بيان لها اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس ليبلغ 416763 إصابةً، في حين استقر عدد إجمالي الوفيات عند 7847 وفاةً.// انتهى //22:38ت م0214

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