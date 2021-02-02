السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 29064 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 29064 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,851,869 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 59,081 وفاةً.

// انتهى //

22:37ت م

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مدريد 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت إسبانيا 29064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 724 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة الإسبانية في بيان اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ 2,851,869 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 59,081 وفاةً.// انتهى //22:37ت م0212

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