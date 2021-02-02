السعودية اليوم / هولندا تعلن تمديد الإغلاق الكلي لمكافحة انتشار فيروس كورونا



أمستردام 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

أعلنت هولندا تمديد الإغلاق الكلي لمواجهة تفشي جائحة فيروس

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتييه، أن إعادة فتح المدارس للمرحلة الابتدائية فقط ستكون خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى احتمال مواجهة موجة ثالثة في ظل الانتشار السريع الذي تشهده البلاد للسلالة الجديدة للفيروس.

وقال روتييه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ إن أرقام الإصابات بالفيروس تنخفض ببطء ولكن بثبات، وعدد المصابين في المستشفيات يتناقص ببطء أيضاً، مؤكداً أن جميع الأدلة تشير إلى احتمال مواجه الموجة ثالثة، خاصة بسبب الانتشار السريع في السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا في البلاد.

من جانبه، أفاد وزير الصحة الهولندي أن اللقاحات ضد كوفيد 19 أقل بكثير مما يتوقع في الأشهر المقبلة.

// انتهى //

22:29ت م

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أمستردام 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسأعلنت هولندا تمديد الإغلاق الكلي لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا حتى الثاني من شهر مارس 2021 م.وأوضح رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روتييه، أن إعادة فتح المدارس للمرحلة الابتدائية فقط ستكون خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى احتمال مواجهة موجة ثالثة في ظل الانتشار السريع الذي تشهده البلاد للسلالة الجديدة للفيروس.وقال روتييه في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ إن أرقام الإصابات بالفيروس تنخفض ببطء ولكن بثبات، وعدد المصابين في المستشفيات يتناقص ببطء أيضاً، مؤكداً أن جميع الأدلة تشير إلى احتمال مواجه الموجة ثالثة، خاصة بسبب الانتشار السريع في السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا في البلاد.من جانبه، أفاد وزير الصحة الهولندي أن اللقاحات ضد كوفيد 19 أقل بكثير مما يتوقع في الأشهر المقبلة.// انتهى //22:29ت م0211

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