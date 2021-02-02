السعودية اليوم / غرفة الطائف وجمعية "إعلاميون" توقعان اتفاقية تعاون



الطائف 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واس

وقعت غرفة الطائف اليوم، اتفاقية تعاون مع جمعية إعلاميون، لتأمين مقر فرع للجمعية بغرفة محافظة الطائف.

ووقع الاتفاقية رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي, ونائب جمعية إعلاميون المشرف على فروعها عبدالعزيز العيد .

وأكد الدكتور العبيدي حرص الغرفة على توقيع الاتفاقية، وتأمين مقر لها بالغرفة, منوها إلى أن الإعلام جزء مهم في تنمية ودفع اقتصاد المحافطة .

من جهته أوضح نائب رئيس إعلاميون أن الجمعية حريصة على فتح وتوسيع فروعها في مدن المملكة، مشيرا إلى أن الجمعية ستعمل بكل ما لديها على تطوير مهنة الإعلام.

وبمناسبة توقيع الاتفاقية قدم الجانبان ندوة بعنوان "الطائف رؤية اعلامية" للحديث عن تاريخ ومستقبل الإعلام في الطائف.

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22:08ت م

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