السعودية اليوم / فلسطين تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 513 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 94.0 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

// انتهى //

21:51ت م

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رام الله 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 9 وفيات و 502 حالة تعافٍ.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 94.0 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.// انتهى //21:51ت م0204

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