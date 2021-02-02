السعودية اليوم / وزير الصحة اليمني يلتقي بمدير مكتب الأوتشا في اليمن



عدن 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واس

ناقش وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن سجاد محمد، عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن الوزير بحيبح استعرض خلال اللقاء خطط وزارته للنهوض بالقطاع الصحي والخطة الخاصة بترتيبات التحصين ضد فيروس

ولفت بحيبح النظر إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة في تنفيذ حملات التحصين في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار الى أن خطة التحصين من فيروس كورونا والجوائح والأوبئة، تتضمن تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف في مرحلته الأولى مئة طبيب وممرض ومخدر من المشتغلين بمراكز العزل بعدد من المحافظات اليمنية.

من جهته، تطرق المسؤول الأممي إلى أنشطة المنظمة في اليمن ومنها العمل على خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة للعام ٢٠٢٠م ٢٠٢١م، وَما تمخض عنه الاجتماع المرئي بين رئيس الوزراء ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والتنسيق بشأن الخطة والتحضير لمؤتمر المانحين المزمع عقده في النصف الأخير من فبراير الجاري.

// انتهى //

21:34ت م

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عدن 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021 م واسناقش وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن سجاد محمد، عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) أن الوزير بحيبح استعرض خلال اللقاء خطط وزارته للنهوض بالقطاع الصحي والخطة الخاصة بترتيبات التحصين ضد فيروس كورونا ، والتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة اليونيسيف.ولفت بحيبح النظر إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الوزارة في تنفيذ حملات التحصين في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وأشار الى أن خطة التحصين من فيروس كورونا والجوائح والأوبئة، تتضمن تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف في مرحلته الأولى مئة طبيب وممرض ومخدر من المشتغلين بمراكز العزل بعدد من المحافظات اليمنية.من جهته، تطرق المسؤول الأممي إلى أنشطة المنظمة في اليمن ومنها العمل على خطة الاستجابة الإنسانية الطارئة للعام ٢٠٢٠م ٢٠٢١م، وَما تمخض عنه الاجتماع المرئي بين رئيس الوزراء ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والتنسيق بشأن الخطة والتحضير لمؤتمر المانحين المزمع عقده في النصف الأخير من فبراير الجاري.// انتهى //21:34ت م0199

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