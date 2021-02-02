شكرا لقرائتكم خبر ندوة عن جهود المملكة في خدمة المعتمرين خلال الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، الأحد المقبل، ندوة «جهود المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين والزائرين خلال جائحة كورونا »، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن بعد.

ويلقي خلال هذه الندوة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، كلمة بعنوان «جهود الرئاسة في تمكين المعتمرين والزائرين من أداء المناسك وسط منظومة متكاملة من الخدمات»، كما سيلقي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة كلمة بعنوان «الخدمات الصحية في الحرمين الشريفين عناية فائقة ورعاية كريمة»، أما كلمة وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن فعنوانها «التقنية الحديثة والتطبيقات الذكية ودورها في تسهيل العمرة والزيارة»، ثم كلمة لمدير الأمن العام الفريق أول الركن خالد بن قرار الحربي بعنوان «تكثيف الاحترازات الوقائية والجهود الأمنية لعمرة آمنة وزيارة مطمئنة»، ويقدم الندوة عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية الدكتور سليمان العيدي.

وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين خلال الجائحة، من خدمات وجهود في خدمة المعتمرين والزائرين للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والمحافظة على سلامتهم، وما قدمته الجهات المسؤولة من إجراءات احترافية وأنظمة وقوانين لمنع وصول فيروس كورونا إلى الحرمين الشريفين.