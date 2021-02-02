شكرا لقرائتكم خبر 8 ملايين لتر ماء زمزم تروي ظمأ قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 8 ملايين لتر ماء زمزم، على قاصدي المسجد الحرام، منها مليون لتر موزعة داخل 5 ملايين عبوة ماء زمزم، و7 ملايين لتر عن طريق الأسطوانات.

وحرصت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، على توزيع عبوات ماء زمزم للفئات المسموح لها بالعمرة والصلاة في المسجد الحرام، وفق ما جاء في الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الجهات المعنية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشرعت الإدارة في اتخاذ جميع الاحتياطات منذ بداية الجائحة بسحب حافظات ماء زمزم، وإغلاق الخزانات والمشربيات احترازيا واستبدالها بعبوات وأسطوانات محمولة.

الكميات الموزعة

مليون عبوة خلال رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة لعام 1441هـ

4 ملايين عبوة أثناء عودة العمرة والصلاة التي بدأت من منتصف صفر 1442هـ

200 مل حجم العبوة الواحدة

مليون لتر كميات الماء الموزعة داخل العبوات

7 ملايين لتر بالأسطوانات التي يحملها العاملون في سقيا المعتمرين